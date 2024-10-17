Software-update: DaVinci Resolve 19.0.3

DaVinci Resolve logo (79 pix)Blackmagic Design heeft versie 19.0.3 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en het betaalde DaVinci Resolve Studio, dat over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en grotere aantallen frames per seconde te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processors en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 19.0.3
  • Support for Blackmagic RAW SDK 4.3.
  • Input LUT setting is no longer applied to offline reference clips.
  • Script APIs to add clips to timeline now support source subframes.
  • Support to auto-generate proxies for ARRI image sequences.
  • Addressed slow cascaded expression issues in Fusion inspector.
  • Addressed issue with media managing embedded AAFs for copy.
  • Improved performance for workflow integrations on Apple Silicon.
  • General performance and stability improvements.

DaVinci Resolve

Versienummer 19.0.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Blackmagic Design
Download https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 17-10-2024 20:15 20

17-10-2024 • 20:15

20

Bron: Blackmagic Design

Update-historie

05-08 DaVinci Resolve 21.0.4 8
22-07 Davinci Resolve 21.0.3 8
04-07 DaVinci Resolve 21.0.2 10
25-06 DaVinci Resolve 21.0.1 14
04-06 DaVinci Resolve 21 6
15-04 DaVinci Resolve 21 bèta 1 10
12-02 Davinci Resolve 20.3.2 7
18-12 Davinci Resolve 20.3.1 2
01-12 Davinci Resolve 20.3 1
11-'25 Davinci Resolve 20.2.3 6
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DaVinci Resolve

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (20)

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SSDtje 18 oktober 2024 10:53
Ben nu al een aardige tijd weg bij Adobe, werd er nogal flauw van waarom ik maand op maand 70 euro liep af te tikken voor Adobe Creatieve Cloud, waarvan ik het grootste deel van mijn tijd Adobe Premiere Pro gebruikte, welke om de haverklap weer vast liep midden in een project, en heb dit met DaVinci Resolve nog geen één keer meegemaakt, en ben dan ook blij dat ik dat heb gedaan. DaVinci Resolve is wel even wennen, maar wanneer je het eenmaal onder de knie hebt, werkt het zoveel beter, en het uiteindelijke uitdraaien van een video, wanneer je er zover mee bent, gaat ook een pak sneller, en levert uiteindelijk dezelfde kwaliteit aan video op, en da's wel zo fijn/prettig natuurlijk :)

[Reactie gewijzigd door SSDtje op 18 oktober 2024 10:59]

kneusteun 18 oktober 2024 08:10
Zit te twijfelen om deze te gaan gebruiken ipv adobe, aangezien ik van adobe niet meer bij mijn account mag op mijn eigen pc om magische redenen.
Laptop trouwens wel :+

Daarom helemaal klaar met adobe en hun "service" (of gebrek er aan)

Iemand ervaring met de overstap? beetje te doen?
kalechinees @kneusteun18 oktober 2024 08:47
Na meer dan 20 jaar op het Adobe platform en zo'n 15 jaar met Premiere eindelijk vaarwel gezegd tegen Premiere. Davinci Resolve is het beste wat me is overkomen en de kwaliteit van m'n werk is er ook beter door geworden. Veel sneller, alle functies in 1 software en zo veel stabieler. Moet alleen wel bekennen dat ik soms wel After effects mis.
Helaas alleen nog geen goede alternatief gevonden voor Photoshop.
edit: en het belangrijkst... een normale licentie voor 275 euro

[Reactie gewijzigd door kalechinees op 18 oktober 2024 08:49]

guidogast
@kalechinees18 oktober 2024 09:41
Ben wel benieuwd, wat mis je aan After Effects wat Fusion niet kan?

Edit: Een goed alternatief voor Photoshop is bijvoorbeeld Affinity Photo 2

[Reactie gewijzigd door guidogast op 18 oktober 2024 09:42]

AORUS – GIGABYTE @guidogast18 oktober 2024 10:09
Ik ben ervan overtuigd dat Fusion zeker op par is met AE maar kan mijn draai er niet echt in vinden, ondanks dat ik toch best wat ervaring heb met node based shaders vanuit Blender. Het keyframe systeem van Adobe zit er zo hard ingebakken dan de omschakeling constant awkward aanvoelt.

Heb qua Photoshop de meeste alternatieven wel geprobeerd. Affinity Photo 2 was een van de eerste dingen die ik heb aangeschaft als test maar je hebt er toch heel erg veel beperkingen dat je veel tijd kwijt raakt met het uitzoeken en vinden van workarounds. Meest suffe voorbeeld is het maken van selecties. Verwijderen, toevoegen, vanuit een gecentreerd punt beginnen of juist vanuit te hoek. Werd gillend gek na een paar uur :+ Misschien komende kerstvakantie maar eens terug in Fusion en Affinity duiken.
jumbos7 @AORUS – GIGABYTE19 oktober 2024 13:10
Uiteindelijk is de grootste drempel na lange tijd een specifieke software gewend te zijn de tijd en moeite die je moet doen om de dingen die je eerder met je ogen dicht deed af te leren en een andere methode aan te leren. Dat gaat niet bij iedereen even makkelijk, vooral wanneer je ook echt een gevorderde gebruiker bent die veel van de functionaliteit benut heeft.
Tortelli @kalechinees18 oktober 2024 09:42
Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 en Affinity Publisher 2 kun je ook eenmalig aanschaffen en zijn de meeste mensen wel tevreden over. Ik zelf gebruik vooral basisfuncties dus kan het niet zo goed beoordelen.
Easy Rider @kneusteun18 oktober 2024 08:55
Ik vond de leercurve helemaal niet stijl. Al mijn collega's, vers van de MBO opleiding, die bij me zijn komen werken hadden +/- een week nodig om er aan te wennen maar in die tijd leverden ze gewoon werk op. Onze lokale MBO dwingt Adobe Premiere af helaas maar dat houden wij buiten de deur.
Ik heb ook een collega die 20 jaar in Avid heeft gewerkt, die was ook binnen een week om. Ze krijgen daarbij natuurlijk hulp van mij.
kneusteun @Easy Rider18 oktober 2024 10:53
Klinkt allemaal wel goed, ga het eens proberen voor eigen projectjes.
guidogast
@kneusteun18 oktober 2024 09:40
Je kan de shortcuts van Premiere instellen op Resolve om de overstap te vergemakkelijken.
eelco74 @kneusteun18 oktober 2024 12:00
Ik kan het alleen maar beamen,

Ik heb 15+ jaar met Lightroom gewerkt, ben nu al 2 jaar overgestapt op DXO photolab. Geen moment meer omgekeken. Vooral op de M1 Mac een aanmerkelijk snelheidsverschil, maar ook de PC versie loopt veel fijner.

Voor Premiere ben ik deze zomer definitief naar Resolv over. Soms is het even zoeken, maar er zijn zoveel video's op youtube te vinden het "how to" rond resolv. Daar kom je echt wel uit als je al veel ervaring met Premiere hebt.
DwightyAlmighty 18 oktober 2024 07:50
Fantastische beeldverwerker top# maar steile leercurve
Jewest @DwightyAlmighty18 oktober 2024 08:47
Het is inderdaad een steile leercurve, maar tot nu toe heb ik alles wat ik nodig had via een YouTube-video kunnen vinden. Meestal heb ik binnen vijf minuten zoeken online wel een antwoord gevonden.
buzzbuzz68 18 oktober 2024 07:57
Inderdaad zeer mooi pakket wat je ook gratis prima kunt gebruiken. Voor heel veel info + complete cursus kun je het YouTube kanaal van Casey Faris bekijken.
Grrrrrene @buzzbuzz6818 oktober 2024 08:11
Thanks voor de link. Ik heb net een Lumix GH5 gekocht en wil me in filmen en nabewerken gaan verdiepen, maar zag hier heel erg tegenop. Nu zie ik dat hij een bijna 5 uur durende cursus online heeft staan, dat helpt al enorm denk ik. Hij brengt het in ieder geval leuk, zit de "nodes video" even te kijken nml :)
guidogast
@Grrrrrene18 oktober 2024 09:44
Succes met het maken van de toast ;)
pwenas 18 oktober 2024 19:50
20+ jaar gewerkt met Premiere, sinds 2 jaar overgestapt op DVR, super beslissing. Eerst is het ff zoeken, maar als je met Premiere werkt heb je dit zo onder de knie. Heb de speed editor aangeschaft waardoor de licentie voor de studio versie gratis is.
Mijn werk en vooral het snel opleveren is zo vooruit gegaan, en ook mijn bankrekening 😅😅
MaxxBass 18 oktober 2024 07:38
Ik ken deze software niet. Iemand ervaringen mee? Is het wat?
honey @MaxxBass18 oktober 2024 08:18
DaVinci Resolve is de standaard voor iedere videobewerker, tenzij je werkt voor productiehuizen die iets anders eisen. Bovendien zijn er zeer veel tutorials beschikbaar op YouTube. Als je serieus met beeldbewerking bezig wilt als zelfstandige, dan is DVR eerste keus.
magician2000 @MaxxBass18 oktober 2024 21:31
Je kunt de basis ook gratis proberen. Ik heb deze software ook staan, maar nog heel weinig kunnen gebruiken (geen tijd gehad). Mocht het mij goed bevallen, dan koop ik zeker de volledige versie. Ongeacht of ik die functies nodig heb. Gewoon uit "dankbaarheid".

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