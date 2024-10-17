Blackmagic Design heeft versie 19.0.3 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en het betaalde DaVinci Resolve Studio, dat over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en grotere aantallen frames per seconde te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processors en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 19.0.3 Support for Blackmagic RAW SDK 4.3.

Input LUT setting is no longer applied to offline reference clips.

Script APIs to add clips to timeline now support source subframes.

Support to auto-generate proxies for ARRI image sequences.

Addressed slow cascaded expression issues in Fusion inspector.

Addressed issue with media managing embedded AAFs for copy.

Improved performance for workflow integrations on Apple Silicon.

General performance and stability improvements.