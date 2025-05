Versie 1.8.2 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Het programma was lange tijd alleen beschikbaar voor Windows, maar sinds versie 1.2.0 ook voor Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed vulnerabilities: FileZilla Server now requires that the configuration directory is owned either by the operating system user account the server runs under, or a more privileged user (SYSTEM, Amdministrators, TrustedInstaller on Windows, root elsewhere)

MSW: Mount points are now case-insensitive so that restrictions on sub mounts cannot be bypassed by a change of character case Bugfixes and minor changes: Fixed a potential deadlock during transfers

FTP: Fixed potential crash if the session gets closed