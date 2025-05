Versie 6.01 van Memtest86+ is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om het werkgeheugen van een computer grondig en volledig te testen. Er zijn verschillende downloads beschikbaar, waarmee een zelfstartende floppy, usb-stick of cd kan worden gemaakt. De changelog voor versie deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog Fix potential issue with Test #7 & #9

Skip PASS/FAIL banner on key press