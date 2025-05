Fortinet waarschuwt klanten voor ernstig rce-lek in FortiGate-firewalls

Fortinet waarschuwt klanten voor een ernstige kwetsbaarheid in een aantal FortiGate-firewalls en FortiProxy-webproxies. Het bedrijf heeft een patch uitgebracht voor de bug, waarmee aanvallers op afstand kunnen inloggen op een adminaccount.

De bug wordt getrackt als CVE-2022-40684, al is daar nog geen publieke informatie op geregistreerd. Fortinet is bekend met de bug en schrijft op zijn site dat het daarvoor een patch heeft uitgebracht, maar het bedrijf geeft er zelf geen publieke details over. De patch is doorgevoerd in FortiOS 7.2.2. Ook in de officiële releasenotes wordt de bug genoemd zonder informatie. Wel is er een beveiligingsonderzoeker die details deelt op Twitter.

De hacker die bekend staat als Gitworm zegt dat Fortinet zijn klanten aanraadt FortiOS bij te werken. De kwetsbaarheid zit in alle FortiOS-versies van 7.0.0 tot 7.0.6 en van 7.2.0 tot 7.2.1. Ook FortiProxy, een webproxytool, is kwetsbaar. Daarbij gaat het om versies 7.0.0 tot 7.0.6 en om versie 7.2.0.

De bug heeft een Critical-rating gekregen, en een CVSS-score van 9.6. Het gaat om een authenticatieomzeiling voor de administratoromgeving. Aanvallers kunnen op afstand zonder authenticatie toegang krijgen tot die omgeving. "Vanwege de mogelijkheid deze exploit op afstand uit te voeren, raadt Fortinet alle klanten met de kwetsbare versies aan die onmiddellijk te upgraden", schrijft het bedrijf. Aanvallers kunnen binnenkomen op een systeem door 'een speciaal daarvoor gemaakte http- of https-request' te doen. Ze kunnen daarmee een argument injection uitvoeren. Dat is een kwetsbaarheid die als CW-88 wordt getracked. Voor zover bekend wordt de bug niet publiek uitgebuit en is er nog geen proof of concept uit.