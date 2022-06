Microsoft: advertentie in Verkenner was experiment en niet bestemd voor publiek

Microsoft bevestigt te experimenteren met het weergeven van promotie voor eigen producten in een banner in de Verkenner van een testversie van Windows 11, maar claimt dat het niet de bedoeling was dat dit zichtbaar zou zijn voor het publiek. De experimentele banner is uitgezet.

Verscheidene gebruikers op Twitter zagen in de afgelopen week in een Insider Build van Windows 11 promotie voor Microsoft-producten in een balk in de Windows Verkenner. Het was niet de bedoeling dat mensen die te zien kregen, zegt Microsoft nu in een verklaring tegenover The Verge. "Dit was een experiment dat niet bedoeld was om extern te worden gepubliceerd en het is uitgezet", aldus Brandon LeBlanc, senior program manager for Windows.

Met deze woorden bevestigt Microsoft dat het experimenteert met het weergeven van promoties voor eigen producten in de Verkenner. Hoewel het blijkbaar bedoeld was als interne test, sluit Microsoft niet uit dergelijke advertenties in de toekomst aan gebruikers te tonen.

Microsoft maakt vaker reclame voor eigen producten in Windows. Zo werden er in 2017 advertenties voor OneDrive in de Verkenner van Windows 10 getoond. Het was mogelijk om die uit te schakelen, maar standaard werd de promotie getoond. Ook destijds kreeg Microsoft veel kritiek van gebruikers over de advertenties in het besturingssysteem.