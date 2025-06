Google test functie voor openbare notities bij links in zoekresultaten

Google begint met het testen van een functie in de VS en India om links in zoekresultaten te voorzien van notities. Alle ingelogde gebruikers kunnen notities plaatsen, waarna iedereen die kan zien.

Die notities gaan eerst langs een menselijke moderator om zeker te zijn dat het gaat om een nuttige toevoeging, meldt Google. Als dat zo is, verschijnt hij bij iedere gebruiker die de functie aan heeft staan in de zoekmachine bij de desbetreffende link. Google zegt de ervaring met moderatie van de teams voor Google Maps en YouTube te gebruiken om misbruik te voorkomen.

De functie komt als Labs-test uit in de VS en India en alleen gebruikers die in Labs de functie aanzetten kunnen hem gaan zien en gebruiken. Vermoedelijk komt de functie later in meer landen uit en de bedoeling zal zijn om dan ook de testfase te verlaten.

In de Google-app voor iOS en Android kunnen gebruikers ook gaan aangeven dat zij zoekresultaten over een bepaald onderwerp willen volgen. Die komen dan in de Discover-feed die in de app zit. Die functie is wel meteen breed beschikbaar, al werkt die nog alleen met de VS-Engels-taalinstelling.