'EU wil weten of AI-chatbotdeal van Google en Samsung de concurrentie belemmert'

De Europese Unie wil weten of Googles AI-overeenkomst met Samsung de concurrentie belemmert. Dat meldt persbureau Reuters. De twee techbedrijven sloten eerder een deal, waarbij features op basis van Google Gemini worden geïntegreerd in Samsungs Galaxy S24-telefoons.

De concurrentietoezichthouders van de Europese Unie vragen aan 'deelnemers uit de industrie' of Googles meerjarige overeenkomst met Samsung de concurrentie belemmert. Dat meldt persbureau Reuters, dat documenten van de EU heeft ingezien. De zet zou de Europese Commissie helpen een zaak op te zetten tegen de twee bedrijven als het aanwijzingen van concurrentiebeperkende praktijken constateert.

Deelnemers hebben een vragenlijst van acht pagina's ontvangen van de EU. Daarin vragen EU-toezichthouders onder andere of de voorinstallatie van Googles Gemini Nano-model de interoperabiliteit van andere AI-diensten met Samsungs eigen apps beperkt. De regelgevers willen ook weten of met het standaard meeleveren van Gemini Nano betekent dat andere AI-diensten niet vooraf geïnstalleerd mogen worden op Samsungs toestellen, schrijft Reuters op woensdag.

De EU vraagt respondenten ook naar eventuele onsuccesvolle pogingen om soortgelijke deals te sluiten met fabrikanten om hun chatbots vooraf te installeren. De EU vraagt daarbij over details van de afwijzing. Respondenten hebben tot eind deze week de tijd om hun reacties in te sturen.

De Europese Commissie zei vorige maand al dat het informatie ging opvragen om beter inzicht te krijgen in de deal tussen Google en Samsung. Als onderdeel van die overeenkomst, wordt Googles Gemini Nano-AI-model bijvoorbeeld in Samsungs Galaxy S24-telefoons geïntegreerd voor bepaalde on-device AI-functies. De deal laat Galaxy S24-gebruikers via de cloud ook gebruikmaken van Gemini Pro via Samsungs eigen apps en diensten, bijvoorbeeld voor het maken van notities en spraakopnames.