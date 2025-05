Deense windturbinefabrikant maakt windturbine op land met ashoogte van 199 meter

De Deense windturbinefabrikant Vestas heeft in samenwerking met het bedrijf Max Bögl een windturbine ontworpen met een ashoogte van 199 meter. Het zou op dit moment de hoogste turbine op land ter wereld zijn.

De hoogte van de windmolen moet het mogelijk maken om 'sterkere en constantere wind te oogsten' en de elektriciteitsproductie van de turbine te verhogen, meldt CNBC. Volgens Vestas is dit vooral handig voor projecten in Midden-Europa waar er vaak beperkte ruimte beschikbaar is om windmolens te plaatsen.

De windturbine is ontworpen voor gebruik met de V172-turbine van het bedrijf. Deze heeft een vermogen van 7,2MW. 4MW is momenteel de norm voor windmolens op land. De turbine is gemaakt van beton en staal. Installaties van de windmolens staan gepland voor 2025 in Duitsland en Oostenrijk.

Bij de ashoogte van 199 meter gaat het om de afstand van de grond tot het midden van de rotor van de turbine. Windmolens op land worden steeds hoger, in Nederland hebben ze steeds vaker een ashoogte tussen de 100 en 150 meter. De turbine van Vestas is met zijn 199 meter nog een stuk hoger.