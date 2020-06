Lenovo brengt horizontale Legion-gamingsmartphone volgende maand uit

Lenovo brengt volgende maand een smartphone uit die gericht is op gamers. De Lenovo Legion is bedoeld om horizontaal te gebruiken, en heeft de camera's in het midden van de achterkant van het toestel zitten. Over specificaties is nog niet veel bekend.

Er gingen al langer geruchten dat Lenovo met een eigen gamingtelefoon zou komen, maar het bedrijf bevestigt nu op Weibo dat het de Legion volgende maand uitbrengt. Details geeft het bedrijf niet.

De telefoon is bedoeld om horizontaal te gebruiken, blijkt ook uit teasers die het bedrijf eerder naar buiten bracht. Zo staat het logo gekeerd, en zitten de twee cameralenzen in het midden van de telefoon. Ook heeft het toestel een pop-upcamera aan de zijkant, en twee usb c-aansluitingen waarvan er een aan de zijkant zit.

Er werd eerder al wel bekend dat de telefoon een Snapdragon 865-soc krijgt die 5g ondersteunt. Het toestel heeft een accu van 5000mAh en kan met 90W snelladen.

Lenovo kondigt de telefoon dus over een maand aan, maar het is nog niet bekend of die dan ook buiten China beschikbaar komt. Ook over de prijs is nog niets bekend.