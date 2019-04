Datatoezichthouder onderzoekt softwaredeals tussen EU-instituties en Microsoft

De European Data Protection Supervisor heeft een onderzoek ingesteld naar de contractuele regelingen die gesloten zijn tussen EU-instituties en Microsoft. Deze EU-toezichthouder heeft als taak de naleving van de databeschermingsregels uit de avg af te dwingen.

Wat betreft outsourcing zijn er sinds december vorig jaar juridische veranderingen doorgevoerd en dat betekent dat contractanten nu directe verantwoordelijkheden hebben om te handelen in overeenstemming met regels zoals die van de avg. Ook al het gaat om derde partijen die diensten leveren, zoals Microsoft in dit geval, de EU-instituties blijven verantwoordelijk als er data voor hen wordt verwerkt door anderen. Daarbij moeten ze ook eventuele risico's identificeren en indammen. Vanuit dit uitgangspunt wordt de contractuele relatie tussen de EU-instituties en Microsoft onderzocht, meldt Wojciech Wiewiórowski, een medewerker van de EDPS.

Het draait hierbij om de regels van een in december vorig jaar ingevoerde verordening. De regels uit de verordening zien op het beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende EU-instellingen. Deze verordening zorgt ervoor dat de databeschermingsregels die van toepassing zijn op de EU-instituties in lijn worden gebracht met de regels die op basis van de algemene verordening gegevensbescherming ook al voor bedrijven en organisaties binnen de EU gelden.

De EDPS verwijst hierbij naar een onderzoek van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid uit november vorig jaar. Toen constateerde het ministerie dat Windows 10 Enterprise en Microsoft Office een risico vormen voor de privacy van ambtenaren. Dat hangt samen met het feit dat Microsoft bij deze software gebruikersgegevens verzamelt en opslaat in de VS. Microsoft beloofde toen dat het aanpassingen ging doorvoeren zodat overheidsdiensten de software kunnen gebruiken in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Uiterlijk deze maand moeten die wijzigingen zijn doorgevoerd; het ministerie gaf eerder aan dat het gaat controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurd is.