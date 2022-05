T-Mobile Nederland wil Simpel overnemen

T-Mobile Nederland wil de virtuele provider Simpel overnemen om beter te kunnen concurreren met KPN en Vodafone. Dat hebben beide bedrijven vrijdagochtend bekendgemaakt. De ACM moet de geplande overname nog keuren.

T-Mobile Nederland en Simpel hebben vrijdag hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst. Niet bekend is welk bedrag T-Mobile Nederland wil betalen voor Simpel. "Met de voorgenomen overname kunnen we onze marktstrategie als uitdager in alle marktsegmenten ook op lange termijn continueren en zo op alle fronten de strijd aangaan met KPN en Vodafone", zegt Søren Abildgaard, ceo van T-Mobile Nederland.

Simpel-ceo Jasper de Rooij verklaart dat dit het goede moment was om zijn bedrijf te verkopen, aangezien Simpel een sterke groei van het aantal klanten genoteerd zou hebben en de bedrijven elkaar goed zouden kennen. Simpel maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile en was van 2010 tot en met 2014 een merknaam van T-Mobile. In augustus 2014 maakte Simpel zich als virtuele provider los van T-Mobile.