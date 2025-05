Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover. Na jarenlang verschillende tabletround-ups te hebben geschreven, vonden we het hoog tijd om een heuse Best Buy Guide speciaal voor tablets op te richten. Ons plan is om twee keer per jaar de nieuwste tablets intensief te testen en je te vertellen welke de beste zijn die je kunt kopen. In deze eerste BBG pakken we ook tablets mee die we eerder hebben getest voor oudere reviews, head-to-heads en round-ups. Uiteraard doen we dat alleen met de apparaten die nog nieuw genoeg zijn en nog (softwarematig) worden ondersteund door de fabrikant. We hebben voor deze BBG ook een aantal nieuwe tablets ontvangen die we meteen op de pijnbank hebben gelegd.

Lenovo heeft ons maar liefst drie tablets gestuurd: de Tab P11 Plus, Tab P11 Pro en Tab P12 Pro. Deze apparaten lijken de strijd aan te willen gaan met de nieuwste drie S-tablets van Samsung. Ook Nokia heeft ons deze keer iets weten te sturen. Bij onze laatste round-up van budgettablets lukte het Nokia niet om ons de T20 te sturen en ook voor deze BBG kreeg het bedrijf het niet voor elkaar. Gelukkig had het wel een T10 voor ons. Deze nieuwe budgettablet is wat kleiner dan de gemiddelde tablet en we zijn benieuwd naar het resultaat. TCL stuurde ons de NXTPaper 10s, een tablet met een bijzondere schermtechnologie die zich kan meten met e-paper. Het scherm heeft speciale filters die minder blauw licht doorlaten en een matte toplaag die reflecties moet tegengaan. De tablet is volgens het bedrijf goed te gebruiken in de volle zon.

Voor de rest is deze eerste Tablet Best Buy Guide dus vooral gevuld met tablets die we eerder al hebben ontvangen en getest. We richten ons in deze BBG alleen op tablets met een mobiel besturingssysteem. We realiseren ons dat dit een vage grens is omdat er ook Windows- en ChromeOS-apparaten zijn die je zou kunnen classificeren als tablet. Deze apparaten scharen wij echter eerder onder laptop(achtigen). We hebben alle toestellen opnieuw beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen om te bepalen welke tablets per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.