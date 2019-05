Nvidia dicht drie kwetsbaarheden in gpu-drivers voor Windows

Nvidia heeft drie kwetsbaarheden in zijn Windows-drivers voor GeForce-, Quadro- en Tesla-gpu's aangetroffen en fixes voor de problemen uitgebracht. Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een kwaadwillende onder andere zijn rechten op getroffen systemen verhogen.

Nvidia geeft een toelichting op de aangetroffen kwetsbaarheden in zijn beveiligingsbulletin voor mei. De ernstigste kwetsbaarheid betreft CVE‑2019‑5675. Die heeft betrekking op een laag voor de kernelmodus, waardoor gedeelde data niet goed wordt gesynchoniseerd. Dit is te misbruiken, waardoor aanvallers op getroffen systemen tot denial of service kunnen komen, rechten kunnen verhogen of informatie kunnen verkrijgen.

Kwetsbaarheid CVE‑2019‑5676 is het gevolg van het niet correct laden van dll-bestanden door de gpu-driver. Ook misbruik van dit lek kan tot verhoging van rechten op aangevallen systemen leiden. Minder ernstig is CVE‑2019‑5677, die gaat over potentieel misbruik bij het uitlezen uit de geheugenbuffer. Een succesvolle aanval kan tot denial of service leiden.

Nvidia heeft driver-updates voor zijn GeForce-, Quadro- en Tesla-kaarten uitgebracht. Wat de GeForce-kaarten betreft, is bijvoorbeeld driverversie 430.64 verschenen. Alle Windows-drivers in de 430-serie voor deze versie zijn kwetsbaar.