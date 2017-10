Solar Team Eindhoven wint Cruiser-klasse Solar-race met vijfpersoons zonneauto

Het Solar Team Eindhoven is vrijdagmorgen als eerste gezinszonneauto gefinisht bij de World Solar Race. De auto moet zaterdag nog worden gekeurd voor resterende punten, maar de winst kan het Eindhovens team niet meer ontgaan.

De gezinsauto met de naam Stella Vie kwam vrijdagochtend 04.00 uur Nederlandse tijd over de finish in Adelaide. De nummer twee in de Cruiser-klasse, het Duitse Bochum, kampte 500 meter voor de finish met technische problemen en vormt geen bedreiging voor het Eindhovense team. Stella Vie had donderdag zelf ook grote problemen, het stuursysteem kwam los, maar na reparatiewerkzaamheden kon de auto zijn tocht naar Adelaide met succes vervolgen.

Zaterdag zijn nog 20 punten te winnen bij een keuring van de Cruiser-wagens. Hierbij spelen onder andere comfort en innovatie een rol. Het team van de TU/e heeft een efficiëntiescore van tachtig punten. Het team uit Bochum vergaarde tot nu toe 32 punten en kan daarom al niet meer winnen, ongeacht de uitkomst van de keuring. Zowel Eindhoven als Bochum reden met gemiddeld 69 kilometer per uur. Stella gaat echter ruim aan kop vanwege de betere verhouding tussen het aantal afgelegde persoonkilometers en de hoeveelheid energie uit het stroomnet. De auto legde een groot deel van het traject van 3021 kilometer af met vijf personen, tegen twee personen voor de Duitse wagen. Solar Team Eindhoven behaalde hierdoor een efficiëntie van 223,2 P-Km/kWh, waar de Duitsers het met 89,2 P-Km/kWh moesten doen.

In 2013 werd de Cruiser-klasse ingevoerd bij de World Solar Challenge. Auto's in deze categorie worden niet alleen op snelheid beoordeeld, maar ook op verbruik, het aantal inzittenden en de praktische bruikbaarheid. Het is de derde keer dat het team uit Eindhoven wint in de Cruiser-klasse. Donderdag won het Nuon Solar Team uit Delft de Challenger-klasse met zijn Nuna 9-zonneauto.