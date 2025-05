Samsung brengt Galaxy Ring in de zomer of het najaar uit

Samsung brengt de Galaxy Ring in de zomer of in het najaar uit, zo heeft een topman bekendgemaakt. Samsung teasede de slimme ring bij de presentatie van de Galaxy S24-telefoons.

Daniel Seung Lee, Samsung-topman van de divisie voor wearables, zegt onder een teaservideo van de Galaxy Ring dat dit product in de tweede helft van het jaar beschikbaar zal zijn. Daarmee ligt de release vermoedelijk in lijn met die van de Galaxy Watch 7, Galaxy Z Fold6 en Flip6, denkt SamMobile.

Er is weinig bekend over de Galaxy Ring. Het gaat om een slimme ring, vermoedelijk met functies als een hartslagmeter en stappenteller. De ring moet data over de fitheid en gezondheid van gebruikers gaan bijhouden. Samsung liet een teaser zien bij het Unpacked-evenement voor de Galaxy S24. Vooraf gingen er geen geruchten over het product.