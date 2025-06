Google test Game Dashboard in bètaversie ChromeOS

Google heeft het Game Dashboard beschikbaar gemaakt voor testers in de bètaversie van ChromeOS 125. De functie was al aangekondigd bij de ontwikkelaarsconferentie I/O, maar kan sinds donderdag worden getest.

Gebruikers die de functie willen testen moeten naar het Beta-kanaal in ChromeOS gaan en de update installeren. Daarna moet de flag chrome://flags/#game-dashboard worden geactiveerd om gebruik te kunnen maken van de functie. Er verschijnt dan een pop-up voor het dashboard als de gebruiker een game opstart, schrijft Chrome Unboxed.

Het dashboard bevat een aantal opties. Een daarvan is een mappingtool, die gebruikt kan worden bij toetsenborden. Er is nog geen mogelijkheid binnen het dashboard om een muis of controller te remappen, maar die wordt op termijn nog toegevoegd.

Daarnaast is er een opnamefunctie, die de gebruiker gameplay laat opnemen en opslaan. De functie werkt niet alleen met beelden en geluid in het spel, maar ook met de microfoon en camera van de gebruiker. Verder heeft het dashboard een screenshotfunctie. Wanneer het dashboard wordt uitgerold naar alle ChromeOS-gebruikers is nog niet bekend.