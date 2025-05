Stemacteurs VS staken verder na mislukte gesprekken over AI door gamebedrijven

De Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA blijft verder staken nadat onderhandelingen met gamestudio's opnieuw zijn vastgelopen. Die onderhandelingen draaien om het gebruik van kunstmatige intelligentie. De vakbond en de studio’s gaan opnieuw om tafel.

Volgens het Amerikaanse Variety zouden de vakbond en de gamestudio’s over bijna alle agendapunten een akkoord hebben bereikt, maar nog niet over het gebruik van artificiële intelligentie bij motion en performance capture van acteurs. De betrokken partijen zullen opnieuw onderhandelingen voeren, al is nog niet duidelijk wanneer. Duncan Crabtree-Ireland, een van de bestuursleden van de acteursvakbond, had eerder in oktober nog aangegeven dat men rekening houdt met een staking die de eindejaarsperiode in de sector zou kunnen boycotten.

De SAG-AFTRA is sinds eind juli aan het staken. De Amerikaanse vakbond voor stemacteurs in Hollywood wil een akkoord bereiken over nieuwe verbeterde voorwaarden in het Interactive Media Agreement-contract. De SAG-AFTRA wil betere arbeidsvoorwaarden en meer bescherming tegen het gebruik van artificiële intelligentie en zit aan tafel met onder andere Activision, Disney, Electronic Arts, Insomniac Games, Take 2 Productions en de gamedivisie van Warner Bros. Volgens de vakbond zijn er op dit moment ongeveer 120 games in ontwikkeling waarbij men een arbeidsovereenkomst gebruikt die wel werd goedgekeurd door de SAG-AFTRA. De staking zou overigens niet voor de hele sector gelden, maar wel per gametitel.