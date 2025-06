Bethesda brengt remaster Quake II uit, inclusief nieuwe levels en retrogame

Bethesda heeft zonder eerdere aankondiging een verbeterde versie van Quake II uitgebracht voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One, Xbox Game Pass, Nintendo Switch en de pc. Het spel kost op alle platformen 10 euro en is een gratis update voor eigenaren van de Quake II-heruitgave.

De Quake II-remaster, feitelijk meer een 'enhanced edition', bevat uiteenlopende moderne tweaks en verbeteringen, waaronder ondersteuning voor maximaal 4k-resolutie en bredere schermverhoudingen, nieuwe AI voor vijanden en ondersteuning voor anti-aliasing en depth of field-effecten. Ook zegt de ontwikkelaar MachineGames dat er verbetering zijn doorgevoerd aan de cinematics, lichteffecten, animaties en gore.

De Quake II-remaster ondersteunt lokale splitscreenmultiplayer voor vier of acht spelers, respectievelijk op last-gen- en current-gen Xbox-consoles. Op PlayStation-consoles en de Nintendo Switch kunnen maximaal vier spelers gelijktijdig spelen. Op de pc wordt lokale multiplayer voor acht spelers ondersteund. Online kunnen maximaal zestien spelers het tegen elkaar opnemen, waarbij de game ook crossplay ondersteunt.

De shooter bevat uiteraard alle levels uit de oorspronkelijke game uit 1997, inclusief de twee officiële missiepacks, The Reckoning en Ground Zero, goed voor in totaal 33 extra campagnelevels en 21 deathmatchmaps. Daarnaast voegde MachineGames nog eens 28 nieuwe campagnelevels en een multiplayermap aan de game toe. Tevens is de retroversie van het spel inbegrepen; Bethesda noemt deze versie Quake II 64, ofwel de versie die oorspronkelijk voor de Nintendo 64 uitkwam.

Het is niet voor het eerst dat er een vernieuwde versie van Quake op de markt gebracht wordt. In 2021 bracht Bethesda al een vergelijkbare remaster voor de eerste Quake uit. Vorig jaar bracht Nvidia een eigen Quake II-remaster uit, die Quake II RTX genoemd werd vanwege de toevoeging van raytracingondersteuning. Dit was daarentegen hoofdzakelijk een visuele aanpassing aan de game, zonder vernieuwde content of andere veranderingen.

Quake II werd in 1997 uitgebracht door ontwikkelaar id Software en uitgever Activision. De firstpersonshooter moest de hoge verwachtingen van een Quake-sequel waarmaken en werd met lovende kritieken ontvangen. Overigens stond Quake II volledig los van de eerste game.

Update, 20.37 uur: In het artikel stond niet vermeld dat de remaster van Quake II gratis is voor klanten die eerder al de heruitgave van de game kochten. Die informatie is aan het artikel toegevoegd. Met dank aan TetsuoShima