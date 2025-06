Check Point neemt cyberbeveiligingsbedrijf Perimeter 81 over

Cyberbeveiligingsbedrijf Check Point heeft het netwerk- en cloudbeveiligingsbedrijf Perimeter 81 overgenomen voor 490 miljoen dollar, omgerekend zo'n 445 miljoen euro.

Met de overname wil Check Point naar eigen zeggen verbeterde beveiliging ontwikkelen voor toegang op afstand tot websites, clouds, datacenters en het internet. Dit heeft volgens het Amerikaans-Israëlische bedrijf met de tendens van hybride werken te maken. Verder wil het bedrijf Perimiter 81 gebruiken voor het ontwikkelen van een verenigde beveiligingsoplossing voor netwerken, cloud en remote users.

Perimeter 81 is eveneens gevestigd in Israël en werd in 2018 opgericht door de makers van SaferVPN. Het bedrijf hanteert net als Check Point het software-as-a-serviceprincipe voor cyberbeveiligingstools.