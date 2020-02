Fujifilm voegt gestabiliseerde sensor toe aan X-T4-systeemcamera

Fujifilm heeft de X-T4-systeemcamera geïntroduceerd. In tegenstelling tot zijn voorganger, de X-T3, heeft de nieuwe camera onder meer een gestabiliseerde sensor. De fabrikant zegt dat de autofocus verder is verbeterd en het apparaat heeft nu een volledig uitklapbare lcd.

Fujifilm heeft de X-T4 net als de X-H1 een gestabiliseerde sensor gegeven, maar volgens de fabrikant is de stabilisatie van de nieuwe camera beter dan die van de X-H1, mede doordat er magneten zijn gebruikt. Het gaat om een vijfassige stabilisatie die goed zou zijn voor een winst van 6,5 stops, al geldt dat alleen in combinatie met achttien van de 29 objectieven voor de X-vatting. Bij de overige objectieven daalt dat naar een winst van 5,5 stops.

De X-T4 heeft nog altijd dezelfde bsi-sensor van het aps-c-formaat met een resolutie van 26 megapixel en ook de X-Processor 4-beeldprocessor van de X-T3 is aanwezig in de nieuwe camera. Hoewel de sensor onveranderd is, zegt Fujifilm dat het de autofocus verder heeft verbeterd, waarbij de gezichts-, oogdetectie en het tracken van subjecten beter moeten presteren. Fujifilm zegt dat een 'geëvolueerd algoritme' aan de basis staat van de snelheid van de autofocus, die nu op 0,02s zou uitkomen.

De fabrikant heeft onder meer de mechanische sluiter vernieuwd, waardoor daarmee nu een fotografeersnelheid van vijftien beelden per seconde mogelijk is met behoud van autofocus; in de X-T3 was dat maximaal 11fps. De mechanische sluiter zou nu 300.000 actuaties meegaan en moet stiller zijn dan de sluiter uit de X-T3. Verder is het met de elektronische sluiter mogelijk om te fotograferen met 20fps. Een verhoging naar 30fps is ook mogelijk met de elektronische sluiter, maar dan wordt een crop van de sensor gehanteerd.

Op het vlak van de behuizing is de lcd op de achterkant een belangrijke vernieuwing. Deze is nu geheel draaibaar en uitklapbaar, en heeft een verhoogde resolutie van 1,62 miljoen pixels. Verder is de handgreep wat groter dan bij de X-T3 en er is nu een schakelaar om direct te kunnen wisselen tussen de menu's voor fotografie en video. Op het vlak van video zijn er geen grote wijzigingen; de X-T3 kon al opnemen in 4k met 60 beelden per seconde. Wel is er nu een slowmotionmodus waarin beelden kunnen worden opgenomen in 1080p-resolutie met 240fps. De Fujifilm X-T4 krijgt ook een nieuwe, grotere accu met een capaciteit van 2200mAh, die het nu moet volhouden tot 500 afbeeldingen, of 600 als een spaarstand wordt gebruikt.

De nieuwe camera moet in de lente uitkomen. Volgens geruchtenwebsite Fujirumors zal er in eerste instantie een beperkte oplage beschikbaar zijn wegens het coronavirus. De body kost 1799 euro, of 2199 euro in combinatie met het 18-55mm f/2.8-4.0-objectief. Ook is er een optie voor 2299 euro, waarbij de camera met het 16-80mm f/4.0-objectief wordt gebundeld.