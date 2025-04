Slack voegt widgets toe aan iOS-app

Slack heeft drie widgets toegevoegd aan de iOS-app. Daarmee kunnen gebruikers hun status instellen of direct zien wat ze hebben gemist in de app.

Er zijn drie widgets op het homescreen te zetten, zegt Slack. Een is een kleine widget om de status aan te passen, de tweede is de Catch Up-functie uit de app om nieuwe zaken te zien die in de app gebeurd zijn en de derde is een grote widget die gebruikers direct laat kiezen uit diverse statussen om te kiezen. De widgets zitten alleen in de iOS-app. Slack heeft geen widgets op Android. Het is onbekend of en wanneer die komen.