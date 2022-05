Apple Watch Series 3-gebruikers hebben last van reboots na watchOS 7-update

Meerdere gebruikers van de Apple Watch Series 3 hebben last van willekeurig herstarten van hun smartwatch nadat ze de software hebben bijgewerkt naar watchOS 7. Niet bekend is of Apple werkt aan het verhelpen van de bugs.

Bezitters van een Apple Watch Series 3 melden meerdere problemen met hun slimme horloge te ervaren, na het doorvoeren van de update van watchOS 6 naar watchOS 7. Apple gaf de nieuwe versie van het besturingssysteem half september vrij. Gebruikers klagen op het forum van Apple met name dat de wearable uit zichzelf opnieuw opstart. Bij sommige gebruikers gebeurt dat meerdere keren per dag of zelfs per uur.

Andere klachten zijn dat de accu sneller leegraakt dan voor de update het geval was, dat de passcode meerdere keren per dag tijdens het dragen ingevoerd moet worden, dat de prestaties verminderd zijn en dat complicaties niet, of heel langzaam laden. Op het forum van MacRumors uiten gebruikers van de smartwatch vergelijkbare klachten. Apple bracht vorige week watchOS 7.0.1 uit met bugfixes, maar deze versie lijkt geen soelaas voor de Watch Series 3-problemen te bieden.

Gebruikers met problemen kunnen niet terugkeren naar watchOS 6 en moeten wachten tot Apple een update doorvoert die de bugs verhelpt. Niet bekend is of Apple daar aan werkt. Ook is niet bekend hoeveel gebruikers de problemen ervaren en onder welke omstandigheden de reboots zich voordoen. Om watchOS 7 te kunnen draaien is minimaal een Watch Series 3 vereist. Apple bracht de wearable in 2017 uit.