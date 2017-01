Door Joris Jansen, donderdag 26 januari 2017 17:14, 34 reacties • Feedback

De Nederlandse directeur Michael Riedijk van het Canadese bedrijf PageFreezer heeft 150 websites met Amerikaanse klimaatdata gearchiveerd. Dit deed hij nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Donald Trump energieagentschap EPA heeft opgedragen klimaatwebsites offline te halen.

Volgens Riedijk is er ook daadwerkelijk al klimaatdata verwijderd, zo vertelt hij aan RTL Z. Hij zegt signalen te hebben gekregen dat servers daadwerkelijk zijn weggehaald. Riedijk stelt dat hij inmiddels de honderdvijftig belangrijkste klimaatwebsites van de Amerikaanse overheid heeft gearchiveerd op servers van zijn bedrijf. Deze servers staan onder meer in Nederland, wat het voor de Amerikaanse regering lastig maakt de data alsnog offline te krijgen.

Volgens Reuters werden communicatiemedewerkers van het EPA afgelopen dinsdag opgedragen de subpagina van de website van het EPA over klimaatverandering, met daarop onder meer gedetailleerde data over uitstoot en links naar klimaatonderzoek, te verwijderen. De pagina is op het moment van schrijven nog niet verwijderd.

Medewerkers van het EPA hebben tegen Reuters gezegd dat door het bevel van Trump veel klimaatdata, waar jaren aan gewerkt is, verloren dreigt te gaan. Een aantal medewerkers zou geprobeerd hebben om de informatie te redden en het Witte Huis op andere gedachten te brengen.

De vrees dat veel data van klimaatonderzoek zal verdwijnen, lijkt niet ongegrond. Op de dag van Trumps inauguratie werd de klimaatpagina van het Witte Huis al offline gehaald. Het is gebruikelijk bij een presidentswisseling dat pagina's van het Witte Huis verwijderd worden, maar dat juist de klimaatpagina's offline gingen en de snelheid waarmee dat gebeurde wordt als tekenend gezien.

De Nederlander Riedijk is met zijn bedrijf PageFreezer gespecialiseerd in het archiveren van websites. Het bedrijf archiveert nu honderdduizenden webpagina's van de Amerikaanse overheid. De ondernemer denkt dat de data van de vele webpagina's van de Amerikaanse overheid binnen een paar weken weer toegankelijk en doorzoekbaar zullen zijn.