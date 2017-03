Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 14:27, 32 reacties • Feedback

Winkelketen Amac neemt iCentre over. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt. Amac neemt alle winkels en alle personeel over, waardoor er bij de overname geen banen verloren gaan. Volgens Amac ontstaan er door de overname geen dubbelingen.

Amac zit vooral in het zuiden van Nederland en de 24 winkels van iCentre zijn vooral in het noorden te vinden, waardoor de winkels complementair aan elkaar zijn, zo melden beide bedrijven. Amac heeft zelf 23 vestigingen, waardoor het totale aantal Amac-winkels door de overname op 47 komt.

Het gaat om een gehele overname, dus ook het Apple Repair Center van Rebound Services in Almere zit bij de overname. Het is onbekend wat Amac betaalt voor de overname van de keten. Beide bedrijven werkten al samen. ICentre was in handen van Relevant Holdings.