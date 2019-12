Apple-winkelketen Amac breidt in Limburg uit met overname ivizi

Apple Premium Reseller Amac heeft zijn branchegenoot ivizi overgenomen. De drie winkels van ivizi in Limburg en hun personeel gaan daarmee over naar Amac, dat tot nu toe twee winkels in Limburg had.

Amac was tot nu toe met winkels in Sittard en Roermond aanwezig in Limburg en krijgt daar door de overname winkels in Heerlen, Venlo en Maastricht bij. In totaal heeft Amac nu vijftig winkels, verspreid over Nederland.

Ivizi heeft 26 personeelsleden, die in dienst blijven nu het bedrijf als Amac verdergaat. Amac handelt ook de garantie, cadeaukaarten en lopende bestellingen van de keten van drie winkels af. De reden voor de overname ligt volgens ivizi-oprichter Robert de Vree bij een gebrek aan opvolging. Zijn bedrijf verwachtte in 2019 7,1 miljoen euro omzet te gaan behalen. De Vree heeft ivizi in 1995 opgericht.

Amac verdubbelde in 2017 zijn aantal winkels nagenoeg door de overname van iCentre.