Amac verkocht 42 procent meer Macs en 26 procent meer iPads

Apple Premium Reseller Amac heeft in zijn afgelopen boekjaar 42 procent meer Macs en 26 procent meer iPads verkocht. Volgens de winkel komt dat door de behoefte aan apparatuur voor thuiswerken en de introductie van de M1-soc.

Amac zegt dat Macs na de introductie van de M1 'ineens veel beter werden verkocht'. Ook zegt het bedrijf dat de verkopen van de 'grotere MacBooks', die nog met Intel-processors zijn uitgerust, sterk zijn teruggelopen. Exacte cijfers geeft Amac daar niet over.

Volgens Amac was aan de verkoopcijfers te zien dat de Apple Watch en accessoires liever in de winkel worden gekocht. Dat bleek uit de dalende omzet uit deze producten en ook haalde het bedrijf minder omzet uit verzekeringen. Toen de Amac-winkels na de lock-down weer open gingen, maakte de verkoop van de Watch 'een enorme vlucht', aldus Amac. Percentages noemt de winkel niet.

Amac noemt de verkoopcijfers bij de bekendmaking van de financiële cijfers over het afgelopen boekjaar, dat liep van april 2020 tot maart 2021. De omzet van het bedrijf kwam uit op 216 miljoen euro, een stijging van 18 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

In de afgelopen jaren heeft Amac alle andere Apple Premium Resellers in Nederland overgenomen. Met vijftig winkels is het nu de grootste in Europa. Tussen 2011 en 2021 heeft Amac onder andere YouMac, iFactors, iCentre, Ivizi en Xando ingelijfd. Amac is in Nederland nu de enige Apple Premium Reseller.