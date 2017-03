Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 14:16, 45 reacties • Feedback

De Nederlandse Rijkswaterstaat noemt een proef voor het automatiseren van het beheer van spitsstroken geslaagd. Bij de proef bepaalde software op basis van camerabeelden wanneer spitsstroken open moesten en dat verliep goed.

De software opende spitsstroken als het op de camerabeelden zag dat er per rijstrook meer dan 1350 auto's per uur passeerden, zegt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder zegt dat het de software goed is gelukt om auto's te herkennen op de beelden. Ook incidenten als ongelukken kan de software goed detecteren. De software komt van ViNotion, een Eindhovens bedrijf dat software maakt voor beeldherkenning.

Rijkswaterstaat hoopt na deze proef de software en camera's in meer situaties te kunnen gebruiken. Zo moet de software bijvoorbeeld op tijd detecteren of er een vrachtwagen op de weg rijdt die niet door een tunnel verderop kan, om zo een ongeluk en oponthoud te voorkomen.

Het rapport van de proef op de A2 in Limburg lijkt nog niet openbaar beschikbaar. Rijkswaterstaat houdt donderdagmiddag tot vier uur een presentatie over de resultaten op een congres.