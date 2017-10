Huawei zet rgb-rgw-scherm in Mate 10-smartphone

Huawei heeft een display met rgb-rgw-pixelindeling in de Mate 10 gezet. Bij de aankondiging meldde de Chinese fabrikant dat het zou gaan om een rgbw-scherm, maar dat blijkt niet helemaal juist. De pixelindeling kwam niet eerder voor op een smartphone.

In de review van GSMArena staat dat de schermproducent het blauwe filter van elke tweede blauwe subpixel heeft gehaald, waardoor de Mate 10 een lcd heeft waarbij de helft van de pixels een rgb-indeling heeft, terwijl de andere helft een rgw-layout kent. Daardoor is maar de helft van het gebruikelijke aantal blauwe subpixels aanwezig in het display.

Bij de aankondiging van het toestel twee weken geleden claimde Huawei dat het zou gaan om een rgbw-scherm. Die pixelindeling is vrij gebruikelijk, vooral op oledtv's van LG. De witte subpixel in de pixel moet daarbij zorgen voor een hogere piekhelderheid. In de smartphonemarkt gebruikt Sony ooit zo'n paneel onder de naam WhiteMagic op de Xperia P-smartphone.

Het is onbekend hoe hoog de helderheid en het contrast waren geweest als de witte subpixel niet in de helft van de pixels had gezeten, maar de Mate 10 onderscheidt zich nu niet op die eigenschappen. De helderheid, het contrast en de afleesbaarheid in direct zonlicht zijn volgens de review van GSMArena niet slecht, maar zeker ook niet onderscheidend.

Er zijn veel meer smartphones met afwijkende pixelindelingen. Vrijwel alle lcd's hebben reguliere rgb-subpixels, maar oledschermen van Samsung hebben veelal Diamond Pixels, een structuur waarbij er twee keer zoveel groene subpixels aanwezig zijn als blauwe en rode.

Huawei brengt de Mate 10 vooralsnog niet in de Benelux uit. De Mate 10 Pro, met oledscherm in plaats van lcd en zonder 3,5mm-aansluiting en microsd-slot, komt eind deze maand uit voor 799 euro.