Huawei Mate 10 Pro-smartphone gaat 799 euro kosten

Huawei gaat de Mate 10 Pro uitbrengen voor 799 euro. Dat heeft de fabrikant aangekondigd. Het is de eerste smartphone met Huaweis eigen Kirin 970-soc, de eerste soc die de Chinese fabrikant op 10nm laat produceren. De Mate 10 Pro heeft bovendien een 18:9-scherm.

Het scherm van de Mate 10 Pro is een oledpaneel met een resolutie van 2160x1080 pixels, aldus de fabrikant. Huawei gebruikte eerder voor de Mate S en Mate 9 Pro oledschermen, maar veel van de high-end smartphones van de Chinese smartphonemaker beschikken over een lcd.

De Kirin 970-soc, die TSMC maakt op 10nm, heeft vier Cortex A73-kernen die draaien op een maximum van 2,36GHz, en vier energiezuinige A53-kernen die draaien op 1,8GHz. Huawei heeft in de soc voor het eerst een neural processing unit, een aparte chip voor het rekenen ten behoeve van neurale netwerken. De gpu in de Kirin 970 is de ARM Mali G72MP12, een behoorlijke upgrade ten opzichte van de G71MP8 in de Kirin 960. Die soc zit onder meer in de Mate 9 en P10-serie.

Een andere nieuwigheid aan de Kirin 970 is dat het een modem heeft dat 4g ondersteunt met een maximale downloadsnelheid van 1,2Gbit/s. Tweakers heeft in een testopstelling de telefoon consequent snelheden zien halen van soms ver boven 700Mbit/s. Huawei voorziet de telefoon van lpddr4-werkgeheugen met een capaciteit van 6GB en een opslagcapaciteit van 128GB.

De Mate 10 Pro heeft net als voorgaande modellen een dubbele camera met Leica-merk. De primaire camera aan de achterkant heeft een maximale resolutie van twaalf megapixels en een f/1.6-lens. De secundaire is een monochrome sensor met een maximale resolutie van twintig megapixels. Welke sensors het zijn, is onbekend.

Huawei brengt ook een Mate 10 Lite uit. Deze heeft een bijna even groot scherm met dezelfde resolutie, maar het gaat om een lcd. Bovendien heeft dat toestel een ander ontwerp en mindere componenten aan boord, waaronder een minder krachtige soc en een modem voor minder snelle internetverbindingen. De Mate 10 Pro gaat 799 euro kosten en is vanaf 23 november beschikbaar, de Mate 10 Lite krijgt een adviesprijs van 349 euro en komt op 8 november op de markt.