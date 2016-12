Door Sander van Voorst, donderdag 22 december 2016 09:45, 78 reacties • Feedback

De crypto-chatapp Signal heeft een eerder aangekondigde wijziging doorgevoerd, waardoor Android-gebruikers in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten de blokkade van het verkeer van de app kunnen omzeilen. De software maakt daarvoor gebruik van domain fronting.

Open Whisper Systems, de organisatie achter Signal, schrijft dat met deze techniek censuur alleen mogelijk is door internet in zijn geheel uit te schakelen. De methode werkt door in het dns-verzoek en in de aanduiding van de tls-server een bekend domein te gebruiken en daar een https-verzoek naartoe te sturen. Zo lijkt een verzoek aan de 'buitenkant' bijvoorbeeld naar Google, Amazon of Akamai verstuurd te worden. Wil een land dit soort verzoeken blokkeren, dan moet het al het verkeer naar deze diensten afsluiten, is de overweging van Open Whisper Systems.

Daarbij bevat de http host header, die is verborgen door de encryptie van https, het domein waar werkelijk mee gecommuniceerd wordt. Dit is het adres van de Signal-servers. Volgens de organisatie is domain fronting inmiddels ingeschakeld voor alle gebruikers met een telefoonnummer in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. In volgende Signal-releases wil Open Whisper Systems tools opnemen waarmee de app zelf censuur detecteert en zo nodig omzeilt. Op die manier kunnen Signal-gebruikers naar andere landen reizen zonder gebruik te hoeven maken van een vpn.

De iOS-versie met domain fronting is in de bètafase en moet binnenkort een stabiele versie krijgen. Het aanmelden voor de beta channel van de iOS-versie is mogelijk door een e-mail naar Open Whisper Systems te sturen. De release voor Android bevat nog enkele andere functies, zoals het toevoegen van tekst en stickers aan afbeeldingen.

Open Whisper Systems kondigde de functie voor het omzeilen van censuur eerder deze week aan, nadat was gebleken dat communicatie via Signal in Egypte werd geblokkeerd. Volgens de organisatie gaan overheden als zij communicatie niet kunnen afluisteren, het proberen te blokkeren.