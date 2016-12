Door Julian Huijbregts, donderdag 22 december 2016 08:54, 28 reacties • Feedback

LG heeft vijf smartphones aangekondigd die het komend jaar op de markt wil brengen. Het gaat om vier budgetmodellen in de K-serie en de Stylus 3 met pennetje. LG heeft nog geen prijzen bekendgemaakt, maar de huidige K-modellen kosten 100 tot 150 euro.

LG voorziet de Stylus 3 van software zoals Screen-off Memo, waarmee gebruikers ook als het scherm uit staat notities kunnen maken. Het toestel heeft een 5,7"-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels. De smartphone draait op een MT6750-soc van MediaTek, een quadcore die zijn werk doet op 1,5GHz. De chip is gecombineerd met 3GB lpddr3-geheugen en 16GB emmc-flashgeheugen. De opslagruimte is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Aan de achterkant zit een dertienmegapixelcamera, de voorste camera schiet in achtmegapixelformaat. De accu heeft een apaciteit van 3200mAh en kan vervangen worden. Het toestel draait op Android 7.0 Nougat, heeft een vingerafdrukscanner en fm-radio.

De budgetmodellen zijn nieuwe versies van de al bestaande K3, K4, K8 en K10. De twee laatstgenoemden draaien op Android 7.0, terwijl de K3 en K4 met Android 6.0 uitgebracht zullen worden.

In de duurste uitvoering, de LG K10, zit een vingerafdrukscanner en een selfiecamera met een groothoeklens die een beeldhoek heeft van 120 graden. De accu heeft en capaciteit van 2800mAh en is verwijderbaar. De smartphone draait op een MT6750-soc van MediaTek met vier cores op 1,5GHz, en heeft 2GB ram aan boord. Er komen versies met 16GB en 32GB emmc-opslagruimte, maar er is ook plaats voor een micro-sd-geheugenkaartje. Het 5,3"-scherm heeft een resolutie van 1280x720 pixels.

LG voorziet de K8 van een Snapdragon 425-soc, 1,5GB lpddr3-geheugen en 16GB emmc-flashgeheugen. De frontcamera heeft een vijfmegapixelresolutie en de camera aan de achterkant schiet plaatjes in dertien megapixelformaat. De verwijderbare accu heeft een capaciteit van 2500mAh en het 5"-scherm telt 1280x720 pixels.

In de twee goedkoopste modellen, de K3 en K4, zit een Snapdragon 210-soc en 1GB ram. Deze toestellen hebben een schermresolutie van 854x480 pixels. De K4 is een 5"-model met vijfmegapixelcamera's aan de voor- en achterkant en een 2500mAh-accu. De K3 heeft een kleiner 4,5"-scherm en een frontcamera met 2mp-resolutie. Ook is de accu kleiner met een capaciteit van 2100mAh-accu.

Alle modellen in de K-serie kunnen worden voorzien van een micro-sd-geheugenkaartje, hebben een verwisselbare accu en ondersteunen 4g-netwerken. Wel merkt LG op dat de specificaties per markt kunnen verschillen. LG heeft nog niet bekendgemaakt wat de toestellen gaan kosten en wanneer ze op de markt verschijnen. De huidige modellen in de K-serie kosten zo'n 100 tot 150 euro en LG meldt in zijn aankondigingen dat de toestellen voor de massa zijn bedoeld. Op de CES begin januari zal de fabrikant de nieuwe toestellen uitgebreider presenteren.

Vorige week lekte de komst van de nieuwe toestellen al uit via telecominsider Evan Blass. Die gegevens blijken nu te kloppen. In zijn bericht op VentureBeat sprak hij ook over de komst van twee nieuwe modellen in de X-serie, maar die worden later aangekondigd.