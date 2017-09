Apple zegt dat nieuwe iPhones geen fm-radio hebben ondanks claim FCC

Nieuwere iPhones, zoals de iPhone 7 en 8, hebben volgens Apple geen fm-radio aan boord die de fabrikant op afstand kan activeren. De Amerikaanse keuringsinstantie FCC beweerde dat er wel een fm-radio was en wil dat Apple die activeert voor gebruik in rampgebieden.

Met een fm-radio kunnen slachtoffers van natuurrampen als internetverbindingen niet meer werken via fm-radio informatie krijgen over waar ze heen kunnen en wat ze moeten doen, zo redeneert de FCC. Een topman van de keuringsinstantie riep in een open brief Apple daarom op de fm-functie te activeren.

Apple zegt echter in een statement aan iMore dat de iPhone 7 en iPhone 8 niet de benodigde chips en antennes aan boord heeft om de functie te activeren. Dat laat de mogelijkheid open dat de chips en antennes er wel zijn op oudere iPhones, maar het is onbekend of dat zo is en of het mogelijk is via software de functie te activeren.

De topman spant zich niet voor het eerst in voor het activeren van fm-radio's. Hij zei dat in februari al eens over smartphones in het algemeen.