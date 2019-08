Oude kwetsbaarheid maakt jailbreak in iOS 12.4 mogelijk

Er zit een lek in iOS 12.4 dat in een eerdere versie al is gerepareerd. Daarmee kunnen aanvallers via Safari uit de sandbox van iOS ontsnappen. Hoe de bug terug in het besturingssysteem kwam is niet bekend, maar hackers hebben er inmiddels wel een jailbreak voor weten te maken.

Daarmee is het voor het eerst in jaren dat er een werkende jailbreak bestaat voor iPhones die werken met moderne versies van het mobiele besturingssysteem. De jailbreak is gemaakt door Pwn20wnd. Die groep bestaat uit een aantal beveiligingsonderzoekers die wel vaker jailbreaks maakten, maar dan voor oudere versies van iOS. De huidige jailbreak werkt op iOS 12.4, de meest recente stabiele versie van het mobiele besturingssysteem. In die versie zit een bug die in mei in iOS 12.3 al gerepareerd was. Die bug is nu weer terug in iOS 12.4, al is niet helemaal duidelijk hoe dat is gebeurd. De onderzoekers zeggen dat zij een oude jailbreakversie op het moderne OS probeerden en er toen achterkwamen dat de bugfix weer was teruggedraaid.

Hackers moeten doorgaans gebruik maken van kwetsbaarheden in besturingssystemen om jailbreaks uit te brengen. De laatste jaren wordt het steeds moeilijker zulke kwetsbaarheden te vinden, en als ze gevonden worden zijn ze bij Apple zelf of op de markt veel meer geld waard.

Details over de kwetsbaarheid zijn niet bekend, maar het zou volgens de makers om een bug in browser Safari gaan. Daarmee zou het mogelijk zijn om uit de sandbox te ontsnappen, maar de onderzoekers zeggen er gelijk bij dat de bug in de praktijk erg moeilijk uit te buiten is. Ook waarschuwen andere beveiligingsonderzoekers dat gebruikers moeten oppassen welke apps zij uit de App Store downloaden omdat die mogelijk misbruik kunnen maken van de nieuwe kwetsbaarheid.

Apple heeft nog niet gereageerd. De verwachting is dat het bedrijf snel met een fix komt door een update voor iOS 12.4 uit te brengen. Daarmee zou de jailbreak dan ook niet meer werken. Jailbreaken is de laatste jaren steeds minder populair geworden. Mobiele besturingssystemen hebben veel functies geïmplementeerd die jailbreakers aanvankelijk uitbrachten, en het wordt steeds lastiger om kwetsbaarheden te vinden voor het besturingssysteem.