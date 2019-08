Ontwikkelaar Cyberpunk 2077 weet niet zeker of multiplayeruitbreiding er komt

Werknemers van CD Projekt Red zijn bezig met een onderzoeksfase naar multiplayer voor Cyberpunk 2077, maar de studio heeft nog niet besloten of die uitbreiding er daadwerkelijk komt. Als het niet goed blijkt te werken, komt er geen mutliplayer.

Marthe Jonkers, senior concept artist bij CD Projekt Red, vertelt over de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 in een interview met Eurogamer tijdens gamescom. Er is een klein team dat onderzoek doet naar een multiplayermodus, als die er komt zal dat zijn via een uitbreiding na de release. Jonkers benadrukt dat het werk aan de multiplayermodus nog in een verkennende fase zit en dat er nog niet besloten is of de uitbreiding daadwerkelijk verschijnt.

Volgens Jonkers, die in Amsterdam en Utrecht studeerde, staat er geen druk op het multiplayerteam om iets te maken als dat niet goed aanvoelt. Ze stelt dat immersie erg belangrijk is voor de game en dat alles goed samen moet vallen. Bij de singleplayer zou dat al het geval zijn en bij een eventuele multiplayermodus moet dat hetzelfde aanvoelen.

Het ontwikkelteam dat aan Cyberpunk 2077 werkt bestaat inmiddels uit vierhonderd mensen. Dat is dubbel zoveel als het aantal mensen dat aan The Witcher 3 werkte. De focus ligt volgens Jonker vrijwel volledig op het ontwikkelen van de singleplayergame. "We zeggen geen nee tegen multiplayer, maar dat betekent ook geen ja. Het is nog steeds een onderzoeksfase", aldus de concept artist.

Multiplayer is nooit officieel aangekondigd voor Cyberpunk 2077, maar CD Projekt Red heeft eerder al aangegeven dat er onderzoek naar wordt gedaan. In juli zei studiobaas Adam Badowski dat er drie teams zijn die zich bezighouden met Cyberpunk 2077. Daarbij zit het team van veertig man wat onderzoek doet naar de eventuele multiplayerfunctie.

Tijdens gamescom toont CD Projekt Red nieuwe gameplaybeelden, maar op een korte teaser en een aantal screenshots na zijn de beelden nog niet online gezet. Roleplayinggame Cyberpunk 2077 komt op 16 april 2020 uit voor de pc, de Xbox One en de PlayStation 4. Maandag werd bekendgemaakt dat het spel ook beschikbaar komt via Google Stadia.

