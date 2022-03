Chinese chipfabrikant HSMC sluit deuren nadat productie in 2019 werd gestaakt

Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. sluit definitief zijn deuren. De in het Chinese Wuhan gevestigde chipfabriek had zowel 14nm- als 7nm-chips moeten gaan produceren. De Chinese overheid zou vele miljarden in de fabriek hebben gestoken.

Volgens de website Taiwan News heeft HSMC alle werknemers gevraagd ontslag te nemen. Dat zou blijken uit een bericht op het Chinese WeChat. Het bedrijf zou aangeven dat het geen plannen heeft om de productie te hervatten. De productie werd eind 2019 gestaakt wegens een gebrek aan geld en het mislukken van het aantrekken van meer investeerders. Er zou nu in berichten gesproken worden over 240 mensen die hun baan verliezen.

Er zou omgerekend grofweg 16,5 miljard euro in het bedrijf zijn gestoken, schreef Technode vorig jaar op basis van uitlatingen van de lokale Chinese overheid. Het bedrijf zou sinds de zomer van vorig jaar geen geld meer hebben. Mede door deze financiële problemen nam de lokale Chinese overheid HSMC over, wat in feite als een reddingsoperatie beschouwd moest worden. Daarvoor bezat Beijing Guangliang Lantu Technology 90 procent van de aandelen.

HSMC begon in 2017. De South China Morning Post schreef in november vorig jaar dat de website van de chipfabrikant eerder aangaf dat er plannen waren om zowel 14nm- als 7nm-chips te produceren, met een aantal van 30.000 wafers per maand. Het bedrijf had een zeer moderne chipfabrikant moeten worden. Volgens de krant was de fabriek van de eerste fase, waaronder een productiefaciliteit en een r&d-gebouw van meer dan 390.000 vierkante meter, pas deels voltooid en was de bouw van de tweede fase nog nauwelijks van de grond gekomen.

In juni vorig jaar vertrok de toenmalige ceo van HSMC, Chiang Shang-yi. Hij was eerder werkzaam bij TSMC en omschreef HSMC als een 'nachtmerrie'. Er zouden ook berichten zijn over fraude, verlate betalingen voor de bouw en werknemers met geen enkele ervaring in de halfgeleidersector.

De Chinese investeringen in HSMC passen in het streven van de Chinese overheid om zoveel mogelijk zijn eigen chips te produceren, zodat het land minder afhankelijk is van buitenlandse bedrijven. Dat komt echter nog niet goed van de grond; net als HSMC zijn er meer Chinese chipbedrijven die te maken hebben met financiële problemen. Het streven van China naar onafhankelijke chipproductie hangt onder meer samen met het beleid van de VS. Dat land heeft in de afgelopen jaren handelsverboden opgelegd aan verschillende Chinese bedrijven, waardoor Amerikaanse bedrijven geen zaken met dergelijke partijen mogen doen.