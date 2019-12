Magnetische trilhaartjes moeten dichtslibben kanaaltjes lab-on-a-chip voorkomen

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben kunstmatige magnetische trilhaartjes ontwikkeld voor de microkanaaltjes van lab-on-a-chip-toepassingen. De haartjes kunnen verstoppingen in de kanaaltjes voorkomen en opgedaan maken.

De Chinese promovendus Shuaizhong Zhang van de groep Microsystems bij de TU/e maakte trilhaartjes met een lengte van vijftig micrometer, die aangedreven worden door magnetische velden. De haartjes zijn nog kleiner te maken, meldt hij in Cursor, het tijdschrift van de universiteit. De promovendus toonde aan dat de aansturing in de praktijk functioneert, terwijl dat tot nu toe toe alleen op basis van computersimulaties vermoed werd.

De trilhaartjes moeten zorgen voor goede doorstroming bij de microkanaaltjes van een lab-on-a-chip en opstoppingen voorkomen. Een lab-on-a-chip of loc is een geïntegreerd circuit voor de analyse van laboratoriumtoepassingen op onder andere medisch gebied. Vaak bevatten de locs sensoren, pompjes en kanaaltjes om vloeistoffen zoals bloed, speeksel, of urine te transporteren.

Zhang demonstreerde hoe hij kunstmatige opstoppingen in de vorm van kleine bolletjes van verschillende groottes of het dichtslibben door algen kon opheffen, door met een magneet rond de loc te bewegen. Ook toonde hij aan dat de trilhaartjes te gebruiken zijn om vloeistoffen voort te stuwen, waardoor geen pomp meer nodig is.

Zijn methode werkt beter dan bestaande methodes. Zo zijn er al holle trilhaartjes die functioneren door er lucht door te blazen, maar deze zijn moeilijk klein te maken. Elektrische velden om trilhaartjes aan te sturen hebben een negatief bij-effect dat ze invloed hebben op bijvoorbeeld cellen. Zhang gaat verder onderzoeken of niet-uniforme magneetvelden in te zetten zijn voor de metachrone beweging van de trilhaartjes, die daarmee een golvende beweging voor efficiënte voortstuwing maken.