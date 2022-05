Google verwijdert negatieve beoordelingen Robinhood-app na stop GameStop-handel

Google heeft meer dan 100.000 negatieve beoordelingen van handels-app Robinhood in zijn Play Store verwijderd. Gebruikers waren boos dat ze geen GameStop-aandelen meer konden kopen. Die handel kreeg een boost dankzij de r/WallStreetBets-subreddit.

Google trad met de verwijdering op tegen reviewbombing van de Robinhood-app voor Android. Gebruikers waardeerden de app massaal met een enkele ster, waar de app voorheen een gemiddelde van vier sterren kreeg, constateerde 9to5Google. De app voor iOS lijkt nog geen hinder te ondervinden van eventuele reviewbombing.

Het gaat om een nieuwe stap in een reeks gebeurtenissen die begon bij de r/WallStreetBets-subreddit. Leden van die community besloten op te treden tegen shortselling van GameStop-aandelen door hedgefunds. Die hedgefunds anticipeerden op een koersdaling van GameStop-aandelen vanwege de vermeende penibele situatie van dat bedrijf. Door geleende aandelen te verkopen op een nog relatieve hoge prijs zetten ze een cyclus van waardedaling in gang en door weer terug te kopen op een latere lagere prijs, maken deze fondsen winst ten koste van in dit geval GameStop.

Leden van WallStreetBets besloten daarop de cyclus om te draaien door juist aandelen GameStop te kopen. Volgens hen waren de vooruitzichten helemaal niet slecht door goede gameverkopen. De waarde van een GameStop-aandeel steeg daardoor met 1000 procent in de afgelopen week. Hedgefondsen zoals Melvin Capital Management en Citron Research kwamen daardoor in de problemen: ze moeten de geleende aandelen weer terugkopen voor een veel hogere prijs in plaats van lagere prijs. Daarbij speelt mee dat ze door het onderling lenen short proberen te gaan op veel meer aandelen dan er feitelijk zijn. Reuters schrijft dat het verlies van alle getroffen hedgefondsen inmiddels meer dan 70 miljard dollar kan bedragen.

Robinhood besloot daarop dat zijn gebruikers geen GameStop-aandelen meer konden aankopen, daarbij verwijzend naar de 'volatiliteit van de markt'. De maatregel zou bedoeld zijn om gebruikers te beschermen, maar leek mede een koersdaling te veroorzaken, waar de hedgefunds voordeel van hebben terwijl de individuele aandelenhouders benadeeld worden. Gebruikers reageerden woedend op dit besluit en besloten daarop tot reviewbombing. Ook is een class-actionzaak tegen Robinhood in voorbereiding, schrijft Vice. Die app gaat inmiddels 'beperkte aankopen' van de aandelen weer toestaan.