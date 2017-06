Door Bauke Schievink, zaterdag 10 juni 2017 10:57, 14 reacties • Feedback

De Amerikaanse winkel GameStop is slachtoffer geworden van hackers die creditcardgegevens van klanten hebben gestolen. Hackers hebben geruime tijd toegang gehad tot de betaalgegevens van klanten, maar waarschuwingen zijn pas recentelijk verstuurd.

Klanten van de Amerikaanse winkel hebben een e-mail gekregen waarin gewaarschuwd wordt voor de hack. Om precies te zijn gaat het om klanten die tussen augustus vorig jaar en februari dit jaar een order hebben geplaatst, of een poging daartoe hebben gedaan, en hun creditcardgegevens hebben ingevuld. Of daadwerkelijk alle klantgegevens zijn gestolen in deze periode is niet duidelijk, aangezien GameStop hier geen gedetailleerde informatie over heeft gegeven. Daarom is ook nog niet duidelijk hoeveel klanten er precies slachtoffer zijn geworden van de hackpogingen.

In april liet het bedrijf al weten dat het onderzoek deed naar een mogelijke hack waarbij betalingsgegevens zouden zijn gestolen. Door de waarschuwingen die GameStop nu heeft uitgegeven lijkt de hack bevestigd te zijn. Het nieuws komt op een slecht moment voor de Amerikaanse gamingwinkel; eerder moest het bedrijf namelijk al aankondigen dat er 150 winkels worden gesloten, in verband met de slechte financiële situatie.