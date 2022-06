Mails Zuckerberg: Facebook kocht Instagram mede om 'concurrent te neutraliseren'

Mails van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg wijzen erop dat een van de redenen van Facebook om Instagram te willen kopen was om 'een concurrent te neutraliseren' en om 'tijd te kopen' om functies van Instagram in de eigen app te bouwen.

In een mail aan toenmalig financieel directeur David Ebersman zegt Zuckerberg dat een koop van Instagram ertoe leidt dat Facebook de tijd heeft om de mechaniek van Instagram te integreren in Facebook om zo toekomstige concurrentie de voet dwars te zetten. "We kopen in feite tijd", aldus Zuckerberg in de mails die The Verge online zette en die een Amerikaans congreslid ter sprake bracht tijdens de hoorzitting met de Facebook-directeur woensdagavond.

Het plan van Zuckerberg hield in dat Facebook Instagram zou kopen en zou laten bestaan als losse app, terwijl het de sociale mechaniek van het netwerk in zou bouwen in de eigen app. Door het laten bestaan van die twee losse apps zouden eventuele nieuwe concurrenten die met een zelfde soort sociaal netwerk marktaandeel proberen te pakken het moeilijker krijgen.

Zuckerberg zegt in de mail dat de oprichters van Instagram niet van plan lijken om zich te laten overnemen. "Maar met een hoog bod van 500 miljoen of een miljard dollar moeten ze het wel overwegen", aldus de Facebook-oprichter. Facebook kocht Instagram voor een miljard dollar. Het bedrijf had op dat moment 13 werknemers en geen omzet. Bovendien had het net die week ervoor een investeringsronde gedaan, waarbij investeerders de waarde hadden bepaald op rond 500 miljoen dollar.