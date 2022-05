Facebook stopt met TikTok-concurrent Lasso

Facebook stopt met zijn TikTok-concurrent Lasso. De app kwam in een beperkt aantal landen uit aan het einde van 2018. Lasso zal na 10 juli niet langer functioneren, zo heeft Facebook laten weten aan gebruikers.

Gebruikers kunnen eigen video's opslaan op hun apparaat, via het deelmenu van hun smartphone, zo staat in de melding aan gebruikers die een gebruiker online heeft gezet. Lasso moest een concurrent worden voor TikTok van ByteDance, de app met korte video's die afgelopen jaren snel aan populariteit won.

Facebook heeft Lasso in een beperkt aantal landen uitgebracht, waaronder thuisland Verenigde Staten en veel Zuid-Amerikaanse landen. De gedachte was om daar marktaandeel te winnen voordat TikTok daar populair zou worden. De app kwam uit in november 2018, maar werd nooit populair.

Het bedrijf probeert nu op een andere manier te reageren op de populariteit van TikTok. Instagram krijgt de functie Reels, waarmee het mogelijk is om TikTok-achtige video's met gelicenseerde muziek in Stories te plaatsen. Daarbij komt er ook een eigen plek voor alleen Reels-video's. De functie is al beschikbaar in Duitsland en Frankrijk, maar nog niet in de Benelux.