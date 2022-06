TikTok belooft code van algoritme en moderatie te tonen aan experts

Sociaal medium TikTok heeft beloofd om experts te laten kijken naar de code van zijn algoritmes. Ook kunnen zij realtime meekijken met moderatie op het platform, zo zegt het bedrijf. TikTok zegt regelgeving voor te willen zijn.

TikTok zegt niet dat de code openbaar online komt, maar belooft dat experts de code van zijn algoritme mogen zien. Wie die experts zijn en wie die selecteert is onbekend. Op een andere pagina zegt TikTok dat het gaat om 'gasten' van het TikTok Transparency Center in de Amerikaanse stad Los Angeles. De code in het centrum is voor 'testen en evaluatie'.

De timing van de aankondiging valt op. Woensdagavond Nederlandse tijd staan de directeuren van vier grote techbedrijven voor een commissie van het Amerikaanse Congres als getuigen bij een hoorzitting. Tim Cook van Apple, Jeff Bezos van Amazon, Mark Zuckerberg van Facebook en Sundar Pichai van Alphabet beantwoorden vragen van Amerikaanse politici over hun marktmacht.

TikTok staat al langer in de aandacht in de VS vanwege de Chinese eigenaar ByteDance. De overheid van de Verenigde Staten zou de app mogelijk willen verbannen. India heeft het gebruik van TikTok eerder dit jaar al verboden.