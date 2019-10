Apple HomeKit-ondersteuning is beschikbaar voor Arlo Ultra-beveiligingscamera's

Arlo heeft het topmodel van zijn draadloze beveiligingscamera's compatibel gemaakt met Apple HomeKit. De Arlo Ultra is nu te bedienen via de Apple Home-app en met Siri-stemopdrachten. Het camerasysteem kost minimaal 500 euro.

De Arlo Ultra-camera's werken in combinatie met de Arlo SmartHub VMB5000. Het was al mogelijk om de camera's te bedienen via de Arlo-app en ook was er al integratie met Amazon Alexa en Google Assistent. Na een firmware-update die HomeKit-integratie toevoegt is het nu mogelijk om de camera's te bedienen op iOS-apparaten vanuit de Apple Home-app.

Gebruikers kunnen in de Apple Home-app meldingen ontvangen als de Arlo Ultra-beveiligingscamera beweging detecteert. Met Siri kan via een spraakcommando de livestream van een aangesloten camera opgeroepen worden.

Het merk zegt dat draadloze Arlo-camera's vanaf nu HomeKit-compatibel zullen zijn. Daaruit lijkt op te maken dat ook nieuwe modellen de ondersteuning krijgen. Over HomeKit-ondersteuning voor oudere modellen rept Arlo niet. Arlo was tot vorig jaar een onderdeel van Netgear, maar werd afgesplitst en opereert nu zelfstandig.

Het Arlo Ultra-systeem bestaat uit draadloze 4k-camera's die op een accu werken. Een set met basisstation en één camera kost 500 euro. Er zijn ook sets met twee, drie of vier camera's, voor 800, 1000 en 1300 euro. De camera's werken met de abonnementsdienst Arlo Smart Premier voor opslag van beelden en beeldherkenning van mensen, voertuigen en pakketten.