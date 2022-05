ABUS stelde klanten niet op de hoogte van fix voor ernstig beveiligingslek

Het draadloze alarmsysteem Secvest van de Duitse fabrikant ABUS blijkt een gevaarlijk beveiligingslek te bevatten. Het lek werd in januari gedicht door de fabrikant, maar niet alle klanten werden hiervan op de hoogte gesteld, waardoor honderden systemen kwetsbaar zijn.

Het lek werd ontdekt door onderzoeker Niels Teusink van het beveiligingsbedrijf EYE. Hij liet aan RTL Nieuws zien hoe hij alarmsystemen kon binnendringen en overnemen. Het systeem kan via het lek worden uitgeschakeld, daarnaast kunnen beelden van beveiligingscamera's worden bekeken die op het systeem zijn aangesloten. In een blog legt Teusink uit hoe hij via het lek het systeem kan overnemen.

Teusink meldde het lek eind 2020 bij ABUS. De update om dit lek te dichten werd in januari al door ABUS uitgebracht, maar het beveiligingslek wordt verder niet vermeld. Ook niet in de patchnotes van de update. Hierdoor zijn nog altijd honderden systemen kwetsbaar, omdat gebruikers hun systeem nog niet hebben geüpdatet.

In een reactie aan RTL Nieuws laat ABUS weten dat er in januari een update voor het beveiligingslek is verschenen, maar dat het bedrijf inderdaad moet constateren dat enkele installateurs niet op de hoogte zijn gesteld van de update. ABUS verklaart dit nu alsnog te gaan doen.