Autoalarmsysteem dat in Benelux verkocht wordt bevatte kritieke kwetsbaarheid

Een third party-alarmsysteem dat onder andere in de Benelux verkocht wordt, bevatte een kritieke kwetsbaarheid. Kwaadwillenden konden eenvoudig op afstand toegang krijgen tot de auto, die ontgrendelen en de motor starten of stoppen.

Onderzoekers van Pen Test Partners publiceren hun bevindingen over lekken in alarmsystemen van Pandora en Viper, wereldwijd zijn er daarvan volgens hen drie miljoen verkocht. De alarmsystemen van Viper worden in de Benelux verkocht onder de naam Clifford. Er zijn tientallen dealers in Nederland die de systemen van het merk installeren. Het gaat om optionele alarmsystemen die bedoeld zijn om auto's die 'sleutelloos' te openen zijn beter te beveiligen. Dat dergelijke auto's makkelijk te kraken zijn, is al jaren bekend.

Het SmartStart GPS-systeem van Clifford was eenvoudig te kraken via de api van een derde partij: CalAmp. Kwaadwillenden konden een wachtwoordreset uitvoeren op een account naar keuze en daarbij hun eigen e-mailadres opgeven, om zo het account over te nemen. Na het overnemen is het mogelijk om de locatie van het voertuig te bepalen met gps. Ook kan de motor gestart of gestopt worden en kunnen de deuren ontgrendeld of gesloten worden. De onderzoekers tonen aan dat kwaadwillenden het alarm van een rijdende auto af kunnen laten gaan, of zelfs de motor uit kunnen zetten. Die functie is bedoeld voor de eigenaar om een gestolen auto te immobiliseren.

De onderzoekers brachten de fabrikanten van de alarmsystemen op de hoogte over de kwetsbaarheden en gaven hen zeven dagen om met een oplossing te komen. Dat is veel korter dan de periode van negentig dagen die Pen Test Partners normaal hanteert, maar volgens de onderzoekers waren de kwetsbaarheden zeer eenvoudig te vinden en ook eenvoudig om op te lossen, desnoods door functionaliteit via de app tijdelijk uit te schakelen. Het alarm is dan nog te bedienen met de rf-sleutel.

Zowel Pandora als Viper hebben de kwetsbaarheid binnen de gestelde termijn opgelost. De onderzoekers merken echter op dat ze geen volledige test hebben gedaan van de gebruikte api's, omdat ze daar verdere autorisatie voor nodig zouden hebben. Mogelijk zijn er nog andere kwetsbaarheden aanwezig.

Het is niet bekend of kwaadwillenden het lek in de alarmsystemen hebben misbruikt, maar de onderzoekers achtten de kans groot dat criminelen al van het lek wisten, omdat die actief zoeken naar manieren om dure auto's te stelen. Volgens de onderzoekers zijn de betreffende alarmsystemen duur en worden ze vaak op dure auto's geïnstalleerd. Een Nederlandse dealer biedt het Clifford StartSmart GPS-systeem aan voor 1200 euro.