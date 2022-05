Nieuwe versie Apple TV heeft gewijzigde afstandsbediening

Apple heeft op zijn Spring Loaded-evenement een nieuwe versie aangekondigd van zijn settopbox Apple TV. Het kastje heeft een nieuwe afstandsbediening en kan nu de tv aan- en uitzetten dankzij nieuwe knoppen.

De Apple TV-afstandsbediening heeft bovendien een manier om met de buitenste ring van het touchpad te scrollen door films en series, zo zegt Apple. De Siri-knop komt op de zijkant te zitten. De afstandsbediening heeft Power- en Mute-knoppen waarmee de tv te bedienen is, zo claimt de fabrikant.

In het kastje zit een Apple A12 Bionic-soc, dezelfde soc als in de iPhone XS- en XR-telefoons uit 2018. Die maakt het volgens de fabrikant mogelijk om HDR-beelden met 60fps in 4k te bekijken. Ook zit er een functie in om de kleurbalans van de video-output aan te passen op basis van input van een lichtsensor op een iPhone. Daardoor moet het beeld zich aanpassen aan de ruimte. De nieuwe versie van de settopbox komt uit voor 199 euro voor een 32GB-versie. Een versie zonder 4k-ondersteuning kost 159 euro. Apple brengt ook de afstandsbediening los uit voor 65 euro. De afstandsbediening is compatibel met oudere modellen van de Apple TV.