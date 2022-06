Google stopt verkoop Nest Secure maar belooft ondersteuning te blijven bieden

Google heeft geen voorraden van de Nest Secure meer en stopt de verkoop, zo laat het bedrijf aan klanten weten. Het bedrijf belooft dat het alarmsysteem ondersteund blijft worden. Half december verschijnen nieuwe Nest Detect-sensoren.

De Google Nest Secure is uitverkocht en het bedrijf maakt het systeem niet meer beschikbaar voor de verkoop, staat in de mail die klanten hebben ontvangen en op Reddit publiceren. Op de site van Nest Secure staat inmiddels ook dat deze niet meer beschikbaar is. Nest Secure bestaat uit een Guard met keypad en standaard twee Detect-sensoren. In Nederland en België zijn de producten niet verkocht.

Google meldt toegewijd te zijn aan het leveren van dezelfde functionaliteit en softwareondersteuning als klanten gehad hebben, waaronder ondersteuning voor integratie met andere Nest-producten. Ook blijven klanten beveiligingsupdates en fixes ontvangen. Google noemt geen einddatum voor de ondersteuning.

Het systeem lijkt geen nieuwe functionaliteit meer te krijgen. 9to5Google wijst er op dat de Nest Secure niet de nieuwe Home- en Away-routines van Google Home ondersteunt. Google wijst klanten in de mail verder op de blijvende verkoop van Nest Tags en meldt half december nieuwe Detect-sensoren te introduceren, zonder hier verder details over te geven.