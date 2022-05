LG overweegt om te stoppen met het maken van smartphones. Dat liet ceo Kwon Bong-Seok in een interne memo weten aan het personeel van het bedrijf. De smartphonedivisie van het bedrijf draait al enkele jaren verlies.

The Korea Herald publiceerde als eerste over het interne memo, dat hintte op LG's vertrek uit de smartphonesector. Het bedrijf meldt in een officiële verklaring tegenover die krant dat 'de concurrentie in de wereldwijde markt voor mobiele apparaten steeds heviger wordt'. "Het is tijd voor LG om een oordeel te vellen en de beste keuze te maken", zo stelt het bedrijf.

LG zou 'alle mogelijke opties' overwegen, waaronder de verkoop van zijn smartphonedivisie of een volledige terugtrekking uit deze sector. Ook het verkleinen van zijn mobiele tak wordt genoemd als optie. Het bedrijf gaf eind vorig jaar al aan dat steeds meer van zijn toekomstige telefoons ontwikkeld zullen worden door derde partijen; LG zou zich zelf enkel nog focussen op high-end smartphones.

Het bedrijf heeft tegenover The Verge bevestigd dat het interne memo klopt, hoewel een woordvoerder van het bedrijf daarbij meldt dat er nog geen officiële beslissing is gemaakt. "Het management van LG Electronics is vastbesloten om elke beslissing te nemen die nodig is om zakelijke uitdagingen omtrent mobile in 2021 op te lossen", aldus de woordvoerder van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Er gaan al langer geruchten rond dat LG zou stoppen met zijn smartphonedivisie. TheElec publiceerde eenzelfde bericht op 15 januari, hoewel dat verhaal inmiddels is verwijderd. LG ontkrachtte dit gerucht stellig tegenover Android Police. Het bedrijf bevestigde tijdens de CES dat zijn Rollable-smartphone dit jaar op de markt komt. Die telefoon krijgt een oprolbaar scherm, zoals de naam doet vermoeden.