LG laat odm's naast goedkope telefoons nu ook midrangemodellen maken

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG zal naast zijn low-end telefoons nu ook midrangesmartphones door odm's, original design manufacturers, laten ontwikkelen. LG's eigen mensen zullen zich in de toekomst alleen nog richten op dure smartphones.

LG K52, gemaakt door Huaqin

De stap om meer modellen door odm's te laten maken moet de kosten drukken, schrijft persbureau Reuters. In dat bericht bevestigt LG wat The Elec maandagochtend al schreef, namelijk dat veel van de mensen in teams om goedkopere smartphones te ontwikkelen nu naar andere teams zijn gegaan. Volgens The Elec zijn de onderdelen MC Advanced Research, MC Quality Engineering en MC Advanced Sales verdwenen. De MC daarin staat voor Mobile Communications, de tak van LG die zich richt op smartphones.

Het is onbekend welke telefoonseries LG nog zelf zal maken en welke naar odm's zullen overgaan. Eerder maakten odm's alleen de goedkoopste telefoons van de fabrikant, maar volgend jaar zal naar schatting 70 procent van alle LG-telefoons door een ander bedrijf gemaakt zijn.

Odm's zijn in opkomst op de mobiele markt en nemen telefoonmakers de productie en vaak ook het design en conceptontwikkeling van smartphones uit handen. Bedrijven als Huaqin, Wingtech en Longcheer zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van naar schatting 37 procent van de geleverde smartphones in de eerste helft van 2020. Bedrijven nemen odm's in de arm, omdat zij telefoons goedkoper kunnen produceren en er daardoor meer marge overblijft. LG's mobiele divisie draait al meer dan vijf jaar op rij verlies.