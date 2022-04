Gerucht: OnePlus brengt dit jaar alleen 8T uit en geen 8T Pro

OnePlus zou dit jaar alleen een OnePlus 8T uitbrengen en geen 8T Pro-variant. Vorig jaar verscheen er wel een 7T Pro, maar die was vrijwel gelijk aan de OnePlus 7 Pro. De reguliere OnePlus 8T krijgt volgens geruchten een 120Hz-scherm.

Twitter-gebruiker en redacteur bij AllAboutSamsung Max J. claimt dat de OnePlus 8T intern de codenaam kebab heeft en dat er geen kebab2- ofwel kebabb-variant komt. De OnePlus 7T en 7T Pro van vorig jaar hadden codenamen hotdog en hotdogb. De twitteraar verduidelijkt in een reactie op zijn eigen tweet dat hij bedoelt dat er geen OnePlus 8T Pro komt.

OnePlus brengt al enkele jaren T-versies van zijn smartphones uit, ongeveer een half jaar na de oorspronkelijke release. Vorig jaar kwamen de OnePlus 7T en 7T Pro uit, maar de Pro-versie was vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke OnePlus 7 Pro. Het nieuwe model had een Snapdragon 855+-soc in plaats van de reguliere Snapdragon 855 en een marginaal grotere accu. Ook was de 7T Pro te koop in een nieuwe kleur. Mogelijk brengt OnePlus geen 8T Pro uit omdat het verschil met de oudere 8 Pro klein zou zijn. Ook dit jaar zou de fabrikant kunnen kiezen voor de +-versie van Qualcomms nieuwste soc.

Eerder verscheen er al een render van de OnePlus 8T, die is te zien in een vroege build van Android 11 voor OnePlus-telefoons. De nieuwe versie krijgt mogelijk een plat scherm in plaats van een scherm met aflopende randen. Volgens een gerucht krijgt de 8T een 120Hz-oledscherm, net als de 8 Pro. De huidige OnePlus 8 heeft een 90Hz-scherm. Ook zou de nieuwe versie andere camera's krijgen, met een verbeterde primaire camera en een extra dieptesensor. OnePlus zou de 8T eind september of begin oktober uitbrengen.

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 OnePlus 8T (volgens geruchten) Scherm 6,78", oled, 120Hz

3168x1440 pixels, 19,8:9 6,55", oled, 90Hz

2400x1080 pixels, 20:9 6,55", oled, 120Hz

20:9 Processor en modem Snapdragon 865, X55 Snapdragon 865, X55 Snapdragon 865+, X55 Geheugen 8GB of 12GB lpddr5 8GB of 12GB lpddr4x ? Opslag 128GB of 256GB ufs 3.0 128GB of 256GB ufs 3.0 ? Camera's achterkant Primair: Sony IMX689, 48Mp, 1/1,4"

Telecamera: 8Mp, f/2.44.

Ultragroothoek: 48Mp, f/2.2

Kleurenfiltercamera: 5Mp Primair: Sony IMX586, 48Mp, f/1.75

Macro: 2Mp f/2.4

Ultragroothoek: 16Mp f/2.2 Primair: 48Mp

Macro: 5Mp

Ultragroothoek: 16Mp

Dieptesensor: 2Mp Frontcamera Sony IMX471, 16Mp, f/2.45 Sony IMX471, 16Mp, f/2.45 ? Afmetingen 165,3x74,35x8,5mm 160,2x72,9x8mm ? Gewicht 199 gram 180 gram ? Accu en laden 4510mAh, 30W bedraad laden, 30W draadloos laden,

30W omgekeerd draadloos laden 4300mAh, 30W bedraad laden, geen draadloos laden ? Introductieprijzen 8GB + 128GB: 899 euro

12GB + 256GB: 999 euro 8GB + 128GB: 699 euro

12GB + 256GB: 799 euro ?