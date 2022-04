De populairste 5g-telefoons

De man liet het raam van zijn auto naar beneden glijden. Wie zou het zijn? Een bekende, iemand die mij herkent omdat mijn hoofd bij artikelen staat, iemand die kwaad in de zin heeft? Het was ook wel een beetje raar; op de grond, op straat, lagen vier telefoons met het scherm aan. Inmiddels was ik simkaartjes aan het sorteren op het papier van een notitieboekje, waarin grote tabellen met veel getallen stonden. Dat is vermoedelijk geen alledaags tafereel op een terrein naast een tankstation.

Het hoofd in de auto was van een volslagen vreemde. "Zijn ze wel een beetje waterdicht?", vroeg de man, een dertiger met een klein baardje, terwijl hij knikte naar de plek waar de telefoons lagen. Ik glimlachte om te verbergen dat ik het antwoord niet wist. "Misschien een beetje?", zei ik. "Ze kunnen maar beter waterdicht zijn, er komt zo regen aan." En toen deed hij zijn raam weer dicht en reed door.

Als dit een normale round-up was, was het raar geweest dat ik niet wist of de telefoons waterdicht waren. Maar als je wilt weten of je deze telefoons moet kopen, hoe goed de schermen en camera's zijn en of ze waterdicht zijn, moet je reviews of Best Buy Guides checken. Dit verhaal gaat maar over één ding: 5g.

Of beter gezegd: hoe de implementatie van 5g van telefoon tot telefoon verschilt. Op de grond, wachtend op de regen, lagen de vier populairste 5g-telefoons van de Pricewatch. Drie daarvan zijn trouwens ook de goedkoopste en eentje is duidelijk duurder: de Samsung Galaxy S20+, naast de Xiaomi Mi 10 Lite, Motorola Moto G 5G Plus en OnePlus Nord.

Eerder publiceerde Tweakers een verhaal over hoe de prestaties van de 5g-netwerken onderling verschillen. Die 5g-test kun je hier lezen.